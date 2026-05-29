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Prezzi consumo Spagna (YoY) in maggio

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Prezzi consumo Spagna (YoY) in maggio
Spagna, Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +3,2%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +3,3%).
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