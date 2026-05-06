Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 5/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio
Composto ribasso per l'Hang Seng Index, in flessione dello 0,76% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26.113,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 25.681,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25.464,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)