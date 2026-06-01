Banche eurozona, quasi 300 miliardi di euro agli azionisti nei prossimi tre anni

Il report di UniCredit

(Teleborsa) - Dal 2020, le banche dell'eurozona hanno migliorato significativamente le proprie valutazioni in Borsa, con il price-to-book ratio del settore passato da meno di 0,5x a oltre 1,2x. Il miglioramento delle valutazioni azionarie è stato determinato principalmente dalla maggiore redditività delle banche, che ha permesso una maggiore distribuzione di dividendi agli azionisti. Lo afferma UniCredit in un report sul tema, facendo notare che il ROE è aumentato dal 6,6% nel 2018 al 12,3% nel 2025, con previsioni di consensus che indicano un incremento al 13,2% nel 2026 e al 13,8% nel 2027.



Sulla base delle previsioni di consensus, si prevede che la remunerazione totale degli azionisti si attesti intorno ai 100 miliardi di euro all'anno nel periodo 2026-2028. La remunerazione totale prevista per gli azionisti, pari a 289 miliardi di euro in questo periodo, corrisponde al 22% dell'attuale capitalizzazione di mercato delle banche dell'eurozona e incluse nell'indice EURO STOXX Banks, si legge nella ricerca firmata da Michael Teig, Credit Strategist - Financials di UniCredit.



Lo studio ricorda che la BCE ha pubblicato la Relazione sulla stabilità finanziaria di maggio 2026, che contiene un capitolo dedicato al settore bancario dell'eurozona. La BCE conclude che le banche rimangono resilienti, supportate da solide riserve di capitale e liquidità, nonché da un'elevata redditività dopo anni di rafforzamento dei bilanci. Tuttavia, la BCE avverte che l'attuale shock geoeconomico e le prospettive di crescita più deboli stanno aumentando i rischi, in particolare a causa del deterioramento del merito creditizio dei debitori, che potrebbe gradualmente incidere sulla qualità degli attivi. Inoltre, i legami finanziari con istituzioni non bancarie e la dipendenza dai finanziamenti di mercato potrebbero amplificare le tensioni in uno scenario negativo. Sulla base dei dati di vigilanza, la BCE stima che l'esposizione globale delle banche dell'eurozona al credito privato ammonti a 62 miliardi di euro, pari allo 0,2% del totale degli attivi o al 2,5% del patrimonio netto totale. Questa esposizione bassa e gestibile rende le banche dell'eurozona meno vulnerabili a un evento di stress sul credito privato rispetto alle loro controparti statunitensi.



UniCredit ricorda che, nel 2025, le previsioni per il settore bancario indicavano un continuo calo dei tassi di interesse, con conseguente pressione sul margine di interesse netto delle banche nel medio termine. L'attuale contesto di rendimenti più elevati supporta le prospettive di margine di interesse netto delle banche, una tendenza confermata durante le conference call sui risultati del primo trimestre 2026. Una guidance più ottimistica ha portato a un aumento medio del 3% delle stime di consensus sul margine di interesse netto per il 2026, supportando le prospettive di redditività delle banche, mentre gli accantonamenti per perdite su crediti rimangono gestibili.



"Oltre alle brillanti prospettive di redditività, si prevede che gli elevati payout delle banche continuino, con i riacquisti di azioni proprie che rappresenteranno una quota crescente della remunerazione degli azionisti nel periodo 2026-2028 - viene sottolineato - A nostro avviso, le azioni delle banche dell'eurozona rimangono interessanti in termini di valutazione, con un rapporto prezzo/utili (P/E) per il 2027 inferiore a 10x, e continuano a offrire valore nonostante la recente sovraperformance".

Condividi

```