Bce, ad aprile l'inflazione percepita aumenta al 4%, stabile quella attesa

(Teleborsa) - Dalla lettura dei risultati dell'indagine della BCE sulle aspettative d'inflazione dei consumatori, relativa ad aprile 2026, emerge che il tasso mediano di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è aumentato al 4,0%, rispetto al 3,5% di marzo.



Sui prossimi 12 mesi le aspettative sono rimaste invece invariate al 4,0%, quelle a tre anni sono diminuite al 2,9% dal 3,0% mentre quelle a cinque anni sono risultate stabili al 2,4%.



A livello di reddito nominale, le aspettative di crescita dei consumatori nei prossimi 12 mesi sono calate allo 0,8% ad aprile, rispetto all'1,2% di marzo. La crescita percepita della spesa nominale nei 12 mesi precedenti è aumentata al 5,3% dal 5,1% di marzo mentre la crescita della spesa nominale prevista per i prossimi 12 mesi è salita al 4,3% dal 4,1% di marzo.



Le aspettative di crescita economica per i prossimi 12 mesi sono peggiorate, diminuendo al -2,2% ad aprile rispetto al -2,1% di marzo. Al contrario, le aspettative sul tasso di disoccupazione a 12 mesi sono calate all'11,2% ad aprile rispetto all'11,3% di marzo.



Infine, i consumatori si aspettano un aumento del prezzo della propria casa del 3,7% nei prossimi 12 mesi, in linea con quanto previsto a marzo. Confermate anche le aspettative sui tassi di interesse dei mutui per i prossimi 12 mesi, rimaste invariate rispetto al mese precedente, attestandosi al 4,9%.











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