Prysmian, M&A e accordi con hyperscaler fanno volare il titolo a Piazza Affari

L'intervista dell'AD Battaini a Bloomberg Tv

(Teleborsa) - Seduta brillante per Prysmian a Piazza Affari che svetta tra i titoli a maggiore capitalizzazione chiudendo la giornata con un guadagno di oltre il 10%.



Le azioni del produttore italiano di cavi sono state galvanizzate dai commenti dell’AD Massimo Battaini a Bloomberg Tv sui piani di crescita organica e M&A che potrebbero portare il gruppo dei cavi a superare la guidance sul 2026.



Prysmian infatti starebbe valutando sul mercato una potenziale acquisizione del valore di circa 4 miliardi di dollari, ha dichiarato l'amministratore delegato.



“Ora abbiamo la solidità finanziaria per riprendere la nostra strategia di fusioni e acquisizioni”, ha affermato Battaini, aggiungendo che Prysmian prevede di annunciare interessanti opportunità nei prossimi 12 mesi. I potenziali obiettivi potrebbero essere di dimensioni simili a Encore Wire, acquisita nel 2024, con un valore aziendale di circa 4 miliardi di euro.



L'azienda sta inoltre per concludere accordi a lungo termine con hyperscaler, che dovrebbero incrementare la sua capacità di cavi in ??fibra ottica del 40-50% nei prossimi due anni, ha affermato Battaini. “Gli investimenti supereranno 1,2 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, per un flusso di ricavi di circa 5 miliardi di dollari e oltre”, ha concluso.



Battaini ha affermato che queste opportunità aiuteranno l'azienda a essere in una buona posizione per superare le previsioni per il 2026, che prevedono un EBITDA rettificato compreso tra 2,63 e 2,78 miliardi di euro, anche se l'impatto maggiore si farà sentire nel 2027 e nel 2028.



Prosegue così il buon momento per Prysmian sostenuto anche da una serie di giudizi positivi degli analisti dopo i conti. Ultima Mediobanca che ha alzato il target price a 135 euro da 110, confermando un giudizio Outperform. Anche Intermonte -Websim ha rivisto al rialzo di TP da 94 a 116 euro, confermando il giudizio Neutral. Equita ha rivisto il prezzo obiettivo a 130 euro da 104 euro, confermando un giudizio Hold









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