Unicredit al secondo posto del ranking BCG dei Value Creators 2026

(Teleborsa) - Unicredit conquista il secondo posto nel ranking annuale di Boston Consulting Group (BCG) sulle 50 società che creano più valore al mondo (Value Creators 2026).



La Banca guidata da Andrea Orcel si attesta nella seconda posizione a livello globale, subito dietro ad un colosso come Nvidia , classificandosi anche prima tra le banche e le aziende europee. Dopo L'istituto di piazza Gae Aulenti c'è la britannica Rolls-Royce , che si aggiudica il terzo posto sul podio.



Negli ultimi 28 anni, BCG ha pubblicato a cadenza annuale la classifica delle aziende che creano più valore, analizzandone anche le tendenze e, nell'ultima edizione ha passato in rassegna oltre 2.000 società quotate in borsa appartenenti a 35 settori. La classifica viene stilata sulla base del Totale Shareholder Return (rendimento totale per gli azionisti) degli ultimi cinque anni.





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