Delivery Hero vola con ipotesi miglioramento offerta Uber

(Teleborsa) - Vola a Francoforte la società di consegne a domicilio Delivery Hero , attestandosi ai massimi degli ultimi 18 mesi, dopo l'offerta ricevuta dal colosso del noleggio con conducente Uber. Il titolo sta guadagnando quasi il 12% a 37,54 euro per azione, il il livello più alto dalla fine novembre 2024, che porta la capitalizzazione di mercato di Delivery Hero a 11,2 miliardi di euro.



Secondo il Financial Times, la società statunitense potrebbe aumentare la sua offerta rispetto agli 11,5 miliardi già offerti, che sono stati già rifiutati dall'azionista di maggioranza Doordash.



Uber in precedenza aveva avanzato una proposta a 38 euro per azione, non accettata dagli azionisti di riferimento, che punterebbero ad un corrispettivo di 40 euro per azione. Frattanto, il Financial Times ha scritto sabato che Uber e DoorDash hanno avviato colloqui esplorativi finalizzati ad un miglioramento dell'offerta.

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