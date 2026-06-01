BCE, massa monetaria M3 aprile rallenta al 2,7%, accelerano prestiti
(Teleborsa) - Rallenta la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di aprile 2026. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 2,7% dal 3,2% del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti (3,3%).
La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si conferma al 3%, invariata rispetto al mese precedente, e risulta in linea con il consensus, mentre la crescita dei prestiti alle imprese non finanziarie accelera al 3,4% dal 3,2% del mese precedente (consensus 3,1%).
```