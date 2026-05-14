Usa, rallenta la crescita delle vendite al dettaglio ad aprile come da attese

(Teleborsa) - Rallentano come da attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di aprile 2026, si è registrato un +0,5% mensile a 757,1 miliardi di dollari, dopo il +1,6% del mese precedente (rivisto da +1,7%). Il dato comunicato dall'US Census Bureau è in linea con le stime degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,5%. Su base annua si è registrato un aumento del 4,9%.



Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +0,7% su base mensile, come da consensus, dopo il +1,9% del mese precedente.



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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