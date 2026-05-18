Cina, produzione industriale ad aprile rallenta al +4,1% mancando le attese

(Teleborsa) - Gli ultimi dati sull’attività cinese pubblicati lunedì dall'ufficio statistico nazionale hanno offerto quadro in rallentamento.



La produzione industriale è aumentata del 4,1% ad aprile rispetto all’anno precedente, ben al di sotto delle aspettative degli analisti che prevedevano una crescita del 6,0% e rallentando rispetto al +5,7% di marzo.



Le vendite al dettaglio, un indicatore chiave dei consumi, sono cresciute solo dello 0,2% ad aprile, in calo dal 1,7% del mese precedente, mancando le aspettative di un aumento del 2,0%, evidenziando la continua debolezza della domanda interna.



Rallentano anche gli investimenti in infrastrutture , che sono diminuiti dell'1,6% a fronte del +1,7% di marzo e delle attese degli analisti.

Condividi

```