Giappone, inflaziIone aprile frena più delle attese

(Teleborsa) - Rallenta l'inflazione in Giappone nel mese di aprile. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso di crescita dell'1,4% su anno, contro l'1,5% di marzo.



Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,4% dopo il +0,4% del mese precedente, mentre quello destazionalizzato che fa segnare un +0,1% dopo il +0,4% precedente.



Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato all'1,4% a livello tendenziale, sopra l'1,7% atteso, dopo il +1,8% precedente.

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