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Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,27%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.057,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,27%
Shanghai porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 4.057,71 punti.
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