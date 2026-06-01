Milano
15:05
50.046
+0,02%
Nasdaq
29-mag
30.333
0,00%
Dow Jones
29-mag
51.032
+0,72%
Londra
15:05
10.383
-0,25%
Francoforte
15:04
25.224
+0,48%
Lunedì 1 Giugno 2026, ore 15.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,27%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,27%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.057,71 punti
In breve
,
Finanza
01 giugno 2026 - 09.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Shanghai porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 4.057,71 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,61%
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,18%
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,53%
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,87%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,51% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,33% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,24% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,64% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,35% alle 05:48
Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,54% alle 05:48
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto