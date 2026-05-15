Milano 9:57
49.477 -1,15%
Nasdaq 14-mag
29.580 +0,73%
Dow Jones 14-mag
50.063 +0,75%
Londra 9:57
10.294 -0,76%
24.200 -1,05%

Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,53%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.135,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,53%
In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa del 2,53% e archivia la seduta a 4.135,39 punti.
Condividi
```