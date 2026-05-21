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Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,18%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.078,55 punti
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Finanza
21 maggio 2026 - 09.20
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In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa del 2,18% e archivia la seduta a 4.078,55 punti.
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