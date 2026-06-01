Cna, PMI manifattura decelera a 51,8 punti a maggio

(Teleborsa) - L'economia cinese mostra segnali di decelerazione a maggio 2026. Secondo i dati forniti dal National Bureau of Statistics, il PMI manifatturiero è sceso a 51,8 punti dai 52,2 del mese precedente, ma risulta superiore ai 51,4 attesi. L'indice calcolato da RatingDog resta così al di sopra della soglia di 50 per il sesto mese consecutivo.



"A livello di sotto-indici, il ritmo di espansione nel settore manifatturiero si è moderato rispetto al mese precedente, sebbene le condizioni operative generali abbiano continuato a migliorare costantemente", ha sottolineato Yu, fondatore di RatingDog, aggiungendo "sul fronte della domanda, il totale dei nuovi ordini ha continuato ad aumentare. Pur rallentando, il tasso di crescita è rimasto tra i più alti osservati negli ultimi cinque anni. I nuovi ordini di esportazione hanno registrato un leggero calo a maggio. La produzione manifatturiera è ulteriormente aumentata, sebbene il tasso di espansione si sia attenuato rispetto al recente picco di aprile".

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