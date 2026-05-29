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USA, PMI Chicago in maggio

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USA, PMI Chicago in maggio
USA, PMI Chicago in maggio pari a 62,7 punti, in aumento rispetto al precedente 49,2 punti (la previsione era 50,6 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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