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/ PMI manifatturiero USA in maggio
PMI manifatturiero USA in maggio
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21 maggio 2026 - 16.00
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PMI manifatturiero in maggio pari a 55,3 punti
, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (la previsione era 53,8 punti).
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