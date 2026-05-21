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PMI manifatturiero USA in maggio

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PMI manifatturiero USA in maggio
USA, PMI manifatturiero in maggio pari a 55,3 punti, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (la previsione era 53,8 punti).
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