Milano 10:51
49.160 -0,04%
Nasdaq 20-mag
29.298 0,00%
Dow Jones 20-mag
50.009 +1,31%
Londra 10:51
10.423 -0,09%
Francoforte 10:51
24.792 +0,22%

Unione Europea, PMI manifatturiero in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, PMI manifatturiero in maggio
Unione Europea, PMI manifatturiero in maggio pari a 51,4 punti, in calo rispetto al precedente 52,2 punti (la previsione era 51,7 punti).
Condividi
```