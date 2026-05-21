Milano 16:42
49.188 +0,01%
Nasdaq 16:42
29.130 -0,57%
Dow Jones 16:42
49.954 -0,11%
Londra 16:42
10.463 +0,29%
Francoforte 16:42
24.664 -0,30%

USA, PMI composito in maggio

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USA, PMI composito in maggio
USA, PMI composito in maggio pari a 51,7 punti, invariato rispetto al precedente.
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