Energia, Commissione Ue lavora a risposta a Meloni (e prende tempo)

(Teleborsa) - La Commissione europea sta ancora lavorando alla risposta alla lettera ricevuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che chiedeva di poter disporre di flessibilità di bilancio anche per le misure straordinarie contro il caro energia,
equivalente a quella che è prevista dal patto di stabilità per le spese supplementari per la difesa. Lo ha riferito la portavoce capo dell'esecutivo comunitario, Paula Pinho
, senza confermare le tempistiche della replica, in particolare se arriverà questa settimana. "I tempi di replica alle lettere non sono incisi nella pietra -
ha detto -. So che stiamo preparando una risposta alla lettera della premier italiana, ovviamente tutte le lettere che riceviamo meritano una risposta. Non posso dirvi se sarà questa settimana ma posso confermarvi che la lettera ha tutta la nostra attenzione e che ci sarà una risposta. Sul contenuto della lettera dovrete aspettare fino a quando verrà inviata".
Già la scorsa settimana un altro portavoce della Commissione, Balazs Ujvari,
aveva affermato che il 3 giugno ci sarà la presentazione del Pacchetto del semestre europeo, e che "quella sarà una opportunità per discutere le tematiche che Giorgia Meloni ha sollevato nella sua lettera". Lasciando così intendere che la replica di Bruxelles sarebbe arrivata con tutta probabilità dopodomani nella giornata di mercoledì. Ma Pinho ora sembra temporeggiare ancora.