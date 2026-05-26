UE approva acquisto di TenneT Germany da parte di BMWE e TransTenneT

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di TenneT Germany da parte di Kreditanstalt fur Wiederaufbau, che agisce per conto del Ministero federale tedesco dell'Economia e dell'Energia (BMWE), entrambe tedesche, e di TransTenneT, società olandese controllata in ultima istanza dallo Stato olandese. L'operazione riguarda principalmente la trasmissione di energia elettrica.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato delle società e di BMWE derivante dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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