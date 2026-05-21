Frana Niscemi, Meloni: in CdM domani 150 milioni per infrastrutture e indennizzi

(Teleborsa) - In Consiglio dei Ministri domani si discuterà dello stanziamento delle risorse per i danni provocati dal maltempo a Niscemi. Lo ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa, in seguito alla visita istituzionale a Niscemi, la terza dopo la frana che ha sconvolto il Comune a fine gennaio.



Meloni questa mattina è arrivata presso il Municipio di Niscemi accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano.



Meloni ha confermato che saranno stanziati 150 milioni di euro, come previsto dal Decreto varato nel febbraio scorso, per intervenire, da un lato, sul ripristino delle infrastrutture e, dall'altro, sul fronte degli indennizzi.



"Mi pare che sia un grande passo in avanti l'esser riusciti a portare in Consiglio dei Ministri in meno di quattro mesi tutto quello che è necessario per rispondere alle aspettative dei cittadini", ha sottolineato Meloni.

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