Meloni a Baku, forniture di energia azere "sono state determinanti"

"Siamo in un tempo nel quale le certezze sembrano venire meno", dice la Premier

(Teleborsa) - "Con l'Azerbaigian concordato coordinamento politico permanente". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Baku nelle dichiarazioni con il Presidente azero Ilham Aliyev sottolineando che "Le forniture di energia azere sono state determinanti" . "Vogliamo che l'Azerbaijan possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia e che l'Italia possa essere sempre più la porta d'accesso privilegiata al mercato europeo".



"Voglio anche ringraziare l'Azerbaijan e il Presidente e tutte le autorità azere per come hanno assicurato all'Italia nelle operazioni necessarie a mettere in salvo tanti cittadini italiani che si trovavano in pericolo in Iran, che dovevano lasciare il Paese il loro pieno sostegno e il loro pieno coinvolgimento, esattamente come lo ringrazio perché noi abbiamo potuto ricollocare temporaneamente

qui a Baku la nostra ambasciata a Teheran, operare in condizioni di sicurezza, in condizioni di efficienza, è un altro elemento che dimostra la nostra amicizia".



"Siamo in un tempo nel quale le certezze sembrano venire meno però a maggior ragione quando sembra che le certezze vengano meno, le certezze che hai devi tenerle strette e questo è sicuramente quello che l'Italia fa con la sua solida partnership con l'Azerbaijan, una partnership di lungo periodo e che di lungo periodo intende ancora essere", ha detto Meloni.





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