Milano 15:08
50.054 +0,03%
Nasdaq 29-mag
30.333 0,00%
Dow Jones 29-mag
51.032 +0,72%
Londra 15:08
10.384 -0,24%
Francoforte 15:08
25.233 +0,51%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
In rialzo il comparto petrolifero europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 602,84 punti.
Condividi
```