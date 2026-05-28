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EURO STOXX Oil & Gas, quotazioni in calo a Eurozona

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EURO STOXX Oil & Gas, quotazioni in calo a Eurozona
Viene venduto parecchio il comparto petrolifero europeo, che continua la seduta a 597,39 punti.
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