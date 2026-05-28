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/ EURO STOXX Oil & Gas, quotazioni in calo a Eurozona
EURO STOXX Oil & Gas, quotazioni in calo a Eurozona
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28 maggio 2026 - 17.00
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Viene venduto parecchio il
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, che continua la seduta a 597,39 punti.
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