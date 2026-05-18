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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 624,1 punti.
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