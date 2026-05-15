Milano 17:35
49.116 -1,87%
Nasdaq 18:18
29.169 -1,39%
Dow Jones 18:18
49.566 -0,99%
Londra 17:35
10.195 -1,71%
Francoforte 17:35
23.951 -2,07%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo perde l'1,10%, continuando la seduta a 620,37 punti.
Condividi
```