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Francoforte: brillante l'andamento di Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Infineon
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia hi-tech tedesca, con una variazione percentuale dell'1,78%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del produttore di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 82,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 82,18. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 83,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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