GOLD del 31/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 maggio
La giornata del 31 maggio chiude piatta per il metallo giallo, che riporta un -0,07%.
Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.568,4. Supporto a 4.484,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.652,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)