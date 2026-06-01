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GOLD del 31/05/2026

Finanza
GOLD del 31/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 maggio

La giornata del 31 maggio chiude piatta per il metallo giallo, che riporta un -0,07%.

Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.568,4. Supporto a 4.484,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.652,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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