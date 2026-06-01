Honeywell Technologies, nuovo nome dopo spin-off Aerospace. Quantinuum alza forchetta IPO

(Teleborsa) - Honeywell , una delle più grandi multinazionali conglomerate statunitensi, ha annunciato le nuove identità per le sue divisioni automazione e aerospaziale: Honeywell Technologies e Honeywell Aerospace. Queste diventeranno due società indipendenti quotate in borsa il 29 giugno 2026, data in cui Honeywell scorporerà la sua divisione aerospaziale.



La divisione automazione si chiamerà Honeywell Technologies e continuerà a essere quotata al Nasdaq con il ticker "HON". L'azienda sarà leader globale nella transizione del mondo industriale dall'automazione all'autonomia, con un portafoglio completo di tecnologie, soluzioni e software mission-critical orientati ai risultati, per incrementare la produttività e la crescita dei clienti. La divisione aerospaziale sarà quotata al Nasdaq con il ticker "HONA" e si chiamerà Honeywell Aerospace. L'azienda sarà uno dei maggiori fornitori aerospaziali quotati in borsa, con posizioni di leadership in tecnologie e sistemi che continueranno a plasmare il futuro dell'aviazione attraverso la crescente elettrificazione e il volo autonomo.



"Oggi segna un altro momento cruciale nella nostra trasformazione in due aziende indipendenti e focalizzate - ha dichiarato il CEO Vimal Kapur - Attingendo alla tradizione centenaria di Honeywell, queste nuove identità di marca onorano la nostra storia, riflettendo al contempo la visione audace e l'orientamento strategico che definiranno Honeywell Technologies e Honeywell Aerospace come aziende autonome. Questo è l'inizio di una nuova entusiasmante era per entrambe le divisioni".



Intanto Quantinuum, di cui Honeywell detiene la maggioranza, ha annunciato di puntare a una valutazione fino a 14,3 miliardi di dollari nella sua IPO a Wall Street. L'azienda, secondo quanto emerso da un documento presentato alla SEC, sta ora cercando di raccogliere fino a 1,46 miliardi di dollari vendendo 26,5 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 53 e 55 dollari l'una. In precedenza, puntava a raccogliere fino a 1,05 miliardi di dollari offrendo circa 21,1 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 45 e 50 dollari l'una.

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