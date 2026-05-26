Quantinuum, azienda di calcolo quantistico sostenuta da Honeywell, punta a un'IPO di oltre un miliardo di dollari

(Teleborsa) - Quantinuum, società di calcolo quantistico sostenuta da Honeywell International , punta a raccogliere 1,05 miliardi di dollari con la sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, sfruttando l'entusiasmo degli investitori per questa tecnologia.



Secondo quanto riportato nella documentazione depositata martedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, la società prevede di collocare circa 21 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 45 e 50 dollari ciascuna. Al prezzo massimo di questo intervallo, Quantinuum avrebbe una capitalizzazione di mercato di 12,7 miliardi di dollari.



Quantinuum produce potenti computer quantistici in grado di risolvere compiti complessi. L'azienda sta sviluppando piattaforme per l'utilizzo in settori quali chimica, apprendimento automatico, sicurezza informatica, finanza e scoperta di farmaci. Secondo quanto emerge dalla documentazione, tra i primi utilizzatori e collaboratori figurano aziende come Amgen .



L'azienda con sede in Colorado ha registrato una perdita netta di 136,6 milioni di dollari su un fatturato di 5,2 milioni di dollari nei tre mesi conclusi il 31 marzo, rispetto a una perdita netta di 30,5 milioni di dollari su un fatturato di 19,1 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente.



L'amministrazione Trump sta sostenendo lo sviluppo del settore, annunciando il 21 maggio un finanziamento di oltre 2 miliardi di dollari per un gruppo di aziende statunitensi attive nel campo del calcolo quantistico. Quantinuum riceverà 100 milioni di dollari, mentre International Business Machines ne riceverà 1 miliardo, il finanziamento più consistente del pacchetto del Dipartimento del Commercio.



(Foto: Shawn Rain on Unsplash)

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