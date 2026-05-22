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New York: andamento rialzista per Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Honeywell International
Scambia in profit il produttore di apparecchiature industriali, che lievita del 2,08%.
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