Londra: balza in avanti Entain

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di scommesse sportive e giochi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,45%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Entain rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Entain , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,395 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,595. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,269.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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