New York: allunga il passo Gartner

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che scambia in rialzo dell'8,88%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Gartner mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,37%, rispetto a +1,48% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di Gartner è in rafforzamento con area di resistenza vista a 180,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 168,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 192,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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