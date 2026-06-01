New York: amplia l'ascesa Dell Technologies

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,76%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dell Technologies più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Dell Technologies mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 477,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 436,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 518,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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