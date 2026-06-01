New York: giornata negativa in Borsa per Tapestry
(Teleborsa) - Retrocede molto Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,97%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Tapestry rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Tapestry rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 143,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 135,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 151,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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