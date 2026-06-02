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New York: giornata negativa in Borsa per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Workday
Scende sul mercato il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che soffre con un calo del 7,03%.
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