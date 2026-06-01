New York: MicroStrategy Incorporated scende verso 146,3 USD

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda di analisi e business intelligence , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,81%.



La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di MicroStrategy Incorporated ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 154,5 Dollari USA. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 162,6, mentre il primo supporto è stimato a 146,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```