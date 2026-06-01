New York: MicroStrategy Incorporated scende verso 146,3 USD
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di analisi e business intelligence, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,81%.
La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di MicroStrategy Incorporated ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 154,5 Dollari USA. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 162,6, mentre il primo supporto è stimato a 146,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```