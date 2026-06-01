Perde Robinhood Markets sul mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che esibisce una perdita secca del 6,94% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Robinhood Markets evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Robinhood Markets rispetto all'indice.
Tecnicamente, Robinhood Markets è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 90,23 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 95,04.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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