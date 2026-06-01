Perde Robinhood Markets sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda statunitense che offre servizi finanziari online , che esibisce una perdita secca del 6,94% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Robinhood Markets evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Robinhood Markets rispetto all'indice.





Tecnicamente, Robinhood Markets è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 90,23 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 95,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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