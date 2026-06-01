Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda italo-francese di semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di STMicroelectronics sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 60,55 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 59,72. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 61,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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