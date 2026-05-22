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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics
Avanza l'azienda italo-francese di semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione del 3,38%.
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