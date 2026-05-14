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Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
14 maggio 2026 - 09.35
Seduta positiva per l'
azienda italo-francese di semiconduttori
, che avanza bene del 2,54%.
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