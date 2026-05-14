Piazza Affari: scambi in positivo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Bene l'azienda italo-francese di semiconduttori, con un rialzo del 2,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,99 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 53,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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