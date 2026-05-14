Piazza Affari: scambi in positivo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Bene l' azienda italo-francese di semiconduttori , con un rialzo del 2,54%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,99 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 53,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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