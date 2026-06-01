Piazza Affari: scambi negativi per BFF Bank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che presenta una flessione del 3,76% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di BFF Bank classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,835 Euro e primo supporto individuato a 2,631. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,039.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```