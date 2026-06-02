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Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Balza in avanti l'Hang Seng Index, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,86%.

Lo scenario di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25.663. Supporto a 25.069,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26.256,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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