Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Aggressivo ribasso per l'indice svizzero, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,75%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 13.520,1. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 13.198,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 13.090,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)