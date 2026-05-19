Francoforte: scambi al rialzo per United Internet
(Teleborsa) - Scambia in profit United Internet, che lievita del 2,46%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che United Internet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,88%, rispetto a +1,38% del MDAX).
Le implicazioni tecniche attuali di United Internet mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 27,05 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 27,81. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 26,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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