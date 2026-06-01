Francoforte: scambi al rialzo per United Internet
(Teleborsa) - Rialzo marcato per United Internet, che tratta in utile del 2,05% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Internet, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di United Internet resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 27,05 Euro. Supporto visto a quota 26,59. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 27,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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