Francoforte: andamento rialzista per United Internet
(Teleborsa) - Rialzo marcato per United Internet, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Internet più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di United Internet rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,45 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,61. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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