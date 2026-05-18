Francoforte: andamento negativo per United Internet

(Teleborsa) - Rosso per United Internet , che sta segnando un calo dell'1,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Internet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso United Internet rispetto all'indice.





Lo scenario di United Internet che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 26,07 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 26,45. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 25,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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